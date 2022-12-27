За зґвалтування малолітньої падчерки довічне позбавлення волі отримав житель Хмельниччини

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у зґвалтуванні своєї падчерки (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що вперше вітчим зґвалтував дитину коли їй було 11 років. Чоловік змушував мовчати падчерку, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю. Злякавшись за життя матері, дівчинка наважилась зателефонувати у поліцію.

Раніше чоловік вже відбув 10 років ув’язнення за зґвалтування власної доньки.

Відомості щодо нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Офіс Генпрокурора