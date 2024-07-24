За зґвалтування неповнолітньої 26-річному кривднику з Житомирщини загрожує від 7 до 12 років ув’язнення

Ювенальним прокурором Житомирської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчинки (ч. 3 ст. 152 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської обласної прокуратури.

За даними слідства, злочин проти статевої свободи і недоторканості у лютому цього року скоїв 26-річний житель Коростенського району.

Того дня потерпіла гостювала у подруги на день народженні у сусідньому селі. Згодом до них приєднався обвинувачений, який запросив обох дівчат до себе додому.

Вже пізно уночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та дочекавшись, коли залишиться наодинці з потерпілою, кривдник скоїв стосовно неї дії сексуального характеру. При цьому застосував свою фізичну перевагу, подолав опір неповнолітньої та проігнорував прохання відпустити її і не чинити насильство.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.