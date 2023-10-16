За зґвалтування неповнолітньої дівчини буковинця засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 25-річного жителя Дністровського району засуджено за зґвалтування 14-річної дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що наприкінці жовтня минулого року засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосовуючи фізичне насильство, вчинив щодо 14-річної доньки своїх знайомих, у яких тимчасово проживав, насильницькі дії сексуального характеру.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Однак суд, оцінивши надані ювенальним прокурором докази, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернывецька обласна прокуратура