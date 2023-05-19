За зґвалтування неповнолітньої дівчини до 8 років ув’язнення засуджено жителя Волині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Волинської області суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітньої дитини (ч. 3 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року вночі в одному з сіл Луцького району засуджений зґвалтував 14-річну дівчину. Він проживав з дитиною в одному будинку, оскільки доводився родичем співмешканця її матері.

Злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості чоловік вчинив у стані алкогольного спְְ’яніння.

На вирок суду ґвалтівник очікував під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Луцького районного управління поліції ГУ Нацполіції у Волинській області.

Офіс Генпрокурора