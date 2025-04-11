За зґвалтування неповнолітньої до 10 років ув’язнення засуджено жителя Хмельницького району

Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького доведено вину 57-річного жителя Хмельницького району в зґвалтуванні неповнолітньої та незаконному проникненні до житла (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років ув’язнення.

У день звільнення з місць позбавлення волі чоловік вирішив навідатися до своїх знайомих.

Попри те що господарів не було вдома, він проник до помешкання через вікно, не підозрюючи, що у будинку мешкають не власники, а 17-річна студентка.

Ювенальними прокурорами доведено, що коли дівчина повернулась додому, чоловік приставив їй до шиї кухонного ножа та зґвалтував, а після скоєного зв’язав руки, наказав не рухатись та мовчати.

Врятувала потерпілу сестра, яка забила на сполох через її не вихід на роботу.

До набрання судовим рішенням законної сили засуджений продовжує перебувати під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури