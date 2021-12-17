За зґвалтування неповнолітньої мешканця Одеси засуджено до 10 років позбавлення волі

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За публічного обвинувачення Київської окружної прокуратури м. Одеси засуджено чоловіка за зґвалтування неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України). Вироком Київського районного суду м. Одеси його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що у лютому 2017 року чоловік побачив на вулиці 16-річну дівчину та пішов за нею. Коли вони опинилися у безлюдному місці, чоловік наздогнав потерпілу, закрив рукою рот та, приставивши металевий ключ, який дівчина сприйняла як ніж, зґвалтував.

За зґвалтування неповнолітньої мешканця Одеси засуджено до 10 років позбавлення волі

Вину обвинуваченого в ході судового розгляду прокурором доведено у повному обсязі.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури

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