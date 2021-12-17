За зґвалтування неповнолітньої мешканця Одеси засуджено до 10 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Київської окружної прокуратури м. Одеси засуджено чоловіка за зґвалтування неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України). Вироком Київського районного суду м. Одеси його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що у лютому 2017 року чоловік побачив на вулиці 16-річну дівчину та пішов за нею. Коли вони опинилися у безлюдному місці, чоловік наздогнав потерпілу, закрив рукою рот та, приставивши металевий ключ, який дівчина сприйняла як ніж, зґвалтував.

Вину обвинуваченого в ході судового розгляду прокурором доведено у повному обсязі.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури