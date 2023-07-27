За зґвалтування неповнолітньої падчерки прикарпатця засуджено до 8 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області суд визнав місцевого жителя винним в зґвалтуванні неповнолітньої дівчини (ч.3 ст. 152 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

В суді доведено, що у грудні 2020 року чоловік зґвалтував 14-річну доньку своєї співмешканки.

Він вночі прийшов додому напідпитку та, зайшовши до кімнати, де спали дев’ятеро дітей, розбудив дівчину. Користуючись безпорадним станом падчерки та відсутністю вдома матері дітей, він вивів її в іншу кімнату та вступив у статеві зносини.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура