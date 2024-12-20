За зґвалтування своєї знайомої та неповнолітньої дівчини засуджено жителя Жмеринки

За публічного обвинувачення прокурорів Жмеринської окружної прокуратури 46-річного жителя м. Жмеринки визнано винним у зґвалтуванні і незаконному позбавленні волі 35-річної жінки та 16-річної дівчини, а також у заподіянні легких тілесних ушкоджень старшій потерпілій (ч. 1 ст. 125, ч. 2. ст. 146, ч. ч. 2, 3 ст. 152 КК України).

Вироком Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що неодноразово судимий за злочини проти власності чоловік у березні 2024 року вчинив злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

За місцем свого проживання обвинувачений, використовуючи погрози та свої фізичні переваги, зґвалтував свою знайому та неповнолітню дівчину, яка супроводжувала жінку. Перед цим чоловік побив старшу потерпілу та силою й погрозами кілька годин утримував обох у помешканні.

На час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою.

У судовому засіданні свою вину визнав частково – лише щодо завдання жінці тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури