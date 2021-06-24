За зґвалтування та грабіж рецидивіста засуджено до семи з половиною років ув’язнення

За публічного обвинувачення Голованівської окружної прокуратури до 7 років 6 місяців позбавлення волі засуджено рецидивіста, який зґвалтував та пограбував жінку (ч.1 ст.152, ч3 ст.187 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Голованівської окружної прокуратури.

Подія сталася у червні 2020 року в с. Криничка Новоархангельського району.

За наслідками розгляду справи судом встановлено, що засуджений незаконно проник до домоволодіння потерпілої, зґвалтував останню та, погрожуючи розправою, пограбував. З місця скоєння злочину зник.

Відзначимо, що раніше засуджений неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочину та має вісім судимостей.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст.152 (зґвалтування), ч. З ст.187 (розбій) КК України та засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

УК