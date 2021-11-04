За зґвалтування та розбещення 13 дітей судитимуть 70-річного мешканця м. Южне

Ювенальні прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 70-річного громадянина за фактами зґвалтування, сексуального насильства та розбещення тринадцяти дітей (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

Розслідуванням встановлено, неодноразово судимий за статеві злочини мешканець м. Южне протягом 2020-2021 років заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до свого тимчасового помешкання. Він обіцяв дітям дозволити пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та поїсти солодощі. Використовуючи фізичну перевагу та безпорадність неповнолітніх, чоловік вчиняв стосовно них дії сексуального характеру. До більшості дітей обвинувачений здійснював сексуальне насилля повторно, а щодо деяких – протягом декількох місяців. Інколи він залишав дітей у себе на ночівлю.

Після вчинення злочину, застосовуючи психологічний тиск та погрози, обвинувачений наказував хлопчикам нікому не розповідати про скоєне.

Правоохоронці встановили, що зловмисник після відбування покарань у місцях позбавлення волі декілька разів змінював своє прізвище та місця проживання.

Наразі за клопотанням прокуратури він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ Нацполіції в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора