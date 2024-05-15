За зґвалтування та вбивство дружини житель Миргородського району сидітиме довічно

Полтавський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги жителя Миргородського району.

Він оскаржував вирок Шишацького районного суду Полтавської області від 22 березня 2023 року, яким був засуджений до довічного позбавлення волі за зґвалтування та умисне вбивство 24-річної дружини, матері двох малолітніх дітей.

Злочини скоєні наприкінці липня 2021 року в с. Біленченківка Гадяцької громади.

Підтримуючи публічне обвинувачення, прокурори довели, що через ревнощі чоловік постійно вчиняв насильницькі дії стосовно дружини. Не витримавши знущань, вона написала заяву до поліції. Дізнавшись про наявність кримінального провадження, зловмисник підстеріг жінку, яка поверталася з гостей додому, та, погрожуючи лезом, наказав іти в садок, де зґвалтував і задушив. У подальшому він переховувався на горищі занедбаної будівлі, де його виявили правоохоронці.

Суд І інстанції призначив особі найсуворіше покарання.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду залишила апеляційну скаргу чоловіка без задоволення.

Наразі вирок Шишацького районного суду набув законної сили.

Засуджений відбуватиме покарання за кілька фактів зґвалтувань, вчинених щодо подружжя, що спричинили тяжкі наслідки, та умисне вбивство з метою приховування цих кримінальних правопорушень, поєднане зі зґвалтуванням (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури