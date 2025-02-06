За зґвалтування та вбивство жінки у столиці чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка, який обвинувачується у зґвалтуванні та умисному вбивстві жінки (ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 КК України).

В серпні 2024 року в зеленій зоні у Святошинському районі знайшли задушеною 69-річну жінку. Як згодом встановила експертиза, жертву також зґвалтували, внаслідок чого вона отримала численні ушкодження внутрішніх органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вбита пішла на побачення зі знайомим, який в 2005 році був засуджений за зґвалтування та крадіжку в Автономній республіці Крим. За гратами він мав провести 15 років, втім звільнився на кілька років раніше. Чоловік прийшов на зустріч з квітами, на місцевому ринку купив жінці на її прохання овочі та пригостив алкоголем.

Втім, зустріч на природі закінчилось сваркою, під час якої чоловік зґвалтував знайому, а потім задушив. Після цього він накрив тіло жінки покривалом та втік додому.

Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури