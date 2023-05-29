За зґвалтування знайомої засуджено двох мешканців Київщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Фастівської окружної прокуратури двох мешканців Київщини суд визнав винними у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України).

Прокурори у суді довели, що двоє чоловіків на території домоволодіння одного з них, використовуючи фізичний та психологічний тиск до жінки, зґвалтували її.

За результатами судового розгляду суд підтримав позицію прокурора, засудив одного з чоловіків до 7 років позбавлення волі, іншого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності – до 8 років 6 місяців.

Київська обласна прокуратура