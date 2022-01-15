За жестокое избиение человека столичный суд арестовал виновника с возможностью внесения «копеечного» залога

Днепровский районный суд Киева отправил под стражу с возможностью внесения залога в более 990 тыс. грн водителя внедорожника, которого подозревают в избиении прохожего за замечание по поводу неправильной парковки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

“Сегодня, 15 января, Днепровский районный суд столицы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога в размере 992 тысячи гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время 44-летний потерпевший находится в больнице.

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14 января находясь возле одного из жилых домов на улице Аболмасова в Днепровском районе Киева, водитель внедорожника агрессивно отреагировал на замечание местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии водителю внедорожника сообщили о подозрении в избиении прохожего за замечание о неправильной парковке в Киеве. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.