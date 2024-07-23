За жорстоке поводження з собакою при дітях чоловіку може загрожувати до 5 років ув’язнення

За процесуального керівництва Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Звенигородського району Черкаської області за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітнього (ч. 2 ст. 299 КК України).

Слідством встановлено, що 15 липня 2024 року чоловік перебуваючи в смт. Катеринопіль на відстані кількох метрів від берега річки Гнилий Тікич, з мотивів жорстокості та зневаги до загальноприйнятих в суспільстві норм моралі щодо поводження з тваринами, в порушення ч. 2 ст. 18 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», яка передбачає заборону вчинення дій, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження, у присутності малолітніх дітей умисно наніс декілька ударів дерев’яною палицею по собаці дворової породи.

Досудове розслідування здійснюється Звенигородським РВП ГУНП в Черкаській області.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією тварини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури