За жорстоке поводження з цивільним населенням у селі Слобода на Чернігівщині судитимуть двох російських окупантів

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців РФ за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району озброєні військовослужбовці РФ незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні магазину.

З метою отримання відомостей про розташування військ ЗСУ вони застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень.

Не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ своїм підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам відомостей.

Після побиття потерпілого військовий РФ вивів його на вулицю, облив легкозаймистою рідиною та погрожував підпалити.

Офіс Генпрокурора