За жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині засуджено двох російських окупантів

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора двох російських військовослужбовців визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Їм призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ої танкової дивізії центрального військового округу зс рф.

Прокурори в суді довели, що у березні 2022 року під час окупації одного з селищ на Київщині вони вчиняли воєнні злочини стосовно цивільного населення.

Засуджені разом з іншими військовими незаконно позбавили волі місцевого мешканця. Під час захоплення чоловіка у заручники здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили і зв’язали руки. Надалі примушували до фізичної праці. Щоб запобігти втечі, щоночі прив’язували до батареї опалення в будинку або ж утримували у погребі. Потерпілому вдалося втекти через чотири доби під час обстрілу позицій ворога.

Також доведено, що засуджені спільно з ще одним військовослужбовцем зс рф вчинили насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки. При цьому били та душили її. Внаслідок зґвалтування потерпіла втратила дитину.

Ще троє мирних мешканців зазнали з боку засуджених фізичного та психологічного насильства, залякувань та були пограбовані під погрозою застосування вогнепальної зброї.

Вирок ухвалено заочно. Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора