За жорстоке вбивство через ревнощі чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав чоловіка винним у умисному вбивстві та крадіжці (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 185 КК України) та покарання у виді 13 років позбавлення волі.

У ході слідства було встановлено, що обвинувачений розірвав стосунки зі своєю співмешканкою, проте не в змозі змиритися з розривом відносин почав переслідувати жінку, вимагаючи відновлення сімейного життя. Свої дії чоловік неодноразово супроводжував погрозами вчинити вбивство її обранців або покінчити життя самогубством.

В подальшому, дізнавшись що жінка вийшла заміж, у обвинуваченого на ґрунті ревнощів виник злочинний умисел на позбавлення життя її чоловіка.

Реалізуючи свої злочинні наміри, злочинець, заздалегідь перевдягнувшись у раніше заготовлений змінний одяг та взуття, взяв із собою кухонний ніж та прийшов до домоволодіння подружжя, де влаштував сварку та бійку з чоловіком своєї колишньої співмешканки, під час якої дістав принесений із собою ніж, яким почав наносити удари потерпілому в область голови, шиї, грудної клітини та живота.

Злочинець припинив свої дії лише тоді, коли потерпілий, якому було завдано не менше 42 ножових поранень, який вже перестав виявляти ознаки життя.

Причиною смерті потерпілого виявилася гостра крововтрата, обумовлена множинними колото-різаними пораненнями шиї та грудної клітини.

В подальшому, у злочинця виник умисел на заволодіння майном потерпілого, з кишені якого він витягнув телефон, а з будинку виніс телевізор, завдавши матеріальної шкоди на суму понад 10 тисяч грн.

Цього ж дня злочинця було затримано.

Під час слідства обвинувачений своєї вини не визнавав, заперечував умисел на вбивство потерпілого та стверджував, що діяв виключно з метою самооборони від протиправних дій загиблого, який нібито під час розмови зненацька накинувся на нього та почав бійку.

Проте, вивчивши та проаналізувавши зібрані під час судового слідства докази, суд першої інстанції дійшов висновку про доведеність вини чоловіка у вчиненні інкримінованого особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Довідково: Вирок суду не набрав чинності, оскільки не сплинув час апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури