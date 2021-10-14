За жорстоке вбивство на Донеччині двох чоловіків засуджено до 10 років 3 місяців

За публічного обвинувачення прокурорів Краматорської окружної прокуратури Дружківський міський суд визнав винними двох чоловіків в умисному вбивстві за попередньою змовою групою осіб та крадіжці (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України). Їм призначено покарання – 10 років 3 місяці позбавлення волі кожному.

Прокурори у суді довели, що 28 вересня 2016 року мешканці Рівненської області та міста Волноваха, під час вживання алкогольних напоїв у покинутій будівлі в с. Первомайське Ясинуватського району, посварилися з місцевим громадянином.

Один з чоловіків наніс йому близько 10 ударів ножем в область голови і шиї, а другий жорстоко побив по голові палицею.

Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці, а чоловіки втекли, забравши із собою його мобільний телефон. Тіло вбитого через 2 дні виявила дружина.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури