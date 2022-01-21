За жорстоке вбивство таксиста подружжя отримало 10 та 15 років ув’язнення

За принципової позиції прокурора Київської міської прокуратури Київським апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким 33-річного чоловіка та його 34-річній дружину засуджено до 15 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, розбійний напад та викрадення автомобіля (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Як встановлено слідством, у травні 2016 року близько 2 години ночі, знаходячись поруч зі станцією метро «Шулявська», обвинувачені підійшли до таксі і попросили водія відвезти їх до мікрорайону Жуляни. Дочекавшись, коли автомобіль зупиниться у темному провулку, чоловік, який сидів позаду, накинув таксисту на шию мотузку та почав душити, в цей же час його дружина нанесла потерпілому удар ножем в область грудей.

Тіло 62-річного чоловіка зловмисники заховали у лісосмузі під Києвом, після чого заволоділи його грошовими коштами та автомобілем.

Вироком Солом’янського районного суду м. Києва обвинувачених визнано винними у вчиненні особливо тяжких злочинів та засуджено чоловіка до покарання у виді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а жінку до 10 років позбавлення волі, також із конфіскацією.

Не погоджуючись з призначеним покаранням, обвинувачені оскаржили вирок в апеляційній інстанції.

Київський апеляційний суд підтримав позицію прокурора та залишив апеляційні скарги обвинувачених та їх захисників без задоволення, а законний та справедливий вирок суду першої інстанції — без змін.

Вирок вступив у законну силу.

Київська міська прокуратура