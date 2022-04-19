За жорстоке вбивство у Чорногузах буковинця засуджено до 11 років позбавлення волі

Вижницька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно буковинця за умисне вбивство знайомого (ч. 1 ст. 115 України). Чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

За результатами судового розгляду встановлено та доведено, що наприкінці грудня минулого року 29-річний житель с. Чорногузи Вижницького району убив 28-річного товариша.

Чоловіки знайомі з дитинства. У день злочину спільно розпивали алкогольні напої. Між ними виникла суперечка. Обвинувачений декілька разів ударив потерпілого лопатою, схопив кухонний ніж та наніс товаришу не менше 17 ударів. Від масивної кровотечі чоловік загинув. Підсудний свою вину визнав повністю.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Вижницького районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура