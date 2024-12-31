За жорстоке вбивство дружини до 12 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини

За принципової позиції Бучанської окружної прокуратури суд визнав 67-річного жителя міста Ірпеня винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства у січні 2023 року у місті Ірпінь між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого чоловік вирішив убити свою дружину шляхом підпалу. Він взяв пляшку з бензином, який вилив потерпілій на голову і за допомогою сірників підпалив, від чого жінка померла.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Ірпінського РУП ГУНП у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура