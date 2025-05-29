За жорстоке вбивство односельця до 13 років ув’язнення засуджено жителя Вінницького району

За публічного обвинувачення Вінницької обласної прокуратури жителя Вінницького району судом визнано винуватим в умисному вбивстві односельця (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 22 січня 2024 року обвинувачений за місцем свого проживання разом з односельцем вживав алкогольні напої. У ході застілля, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, між ними виникла сварка. Під час «з’ясовування стосунків» господар кухонним ножем з особливою жорстокістю завдав потерпілому більше 10 ударів в груди і живіт, наніс колото-різані рани в різні частини тіла.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

На цей час вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури