За жорстоке вбивство односельця жителю Житомирщини загрожує тривале ув’язнення

Нагадаємо, наприкінці березня 66-річний чоловік у розпалі суперечки заподіяв смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому.

У ході досудового розслідування слідчі відділу №2 (м. Коростишів) Житомирського районного управління поліції встановили, що ввечері 30 березня до оселі підозрюваного завітав його нетверезий 51-річний односелець.

Між чоловіками виникла суперечка, що переросла в бійку. Господар схопив сокиру та спричинив нею кілька ударів по голові опонента.

Після цього чоловік ліг спати, а прокинувшись вранці наступного дня та, побачивши тіло на веранді, накрив його брезентом. Потім пішов до магазину, де й розповів про подію.

За висновками експертів, причиною смерті потерпілого стали рубані рани голови з численними переломами кісток черепа та ушкодження головного мозку.

Відтак слідчі відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського районного управління повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство). Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нині обвинувальний акт у провадженні скеровано до суду. За вчинене обвинуваченому загрожує ув’язнення від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції