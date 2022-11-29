За жорстоке вбивство подружжя підприємців з Волині мешканця Київщини ув’язнено на 15 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури жителя Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що в січні 2022 року в м. Василькові у приміщенні цеху по виробництву меблів, між засудженим та подружжям підприємців із Волинської області, яке привезло дерев’яні дошки, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.

У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього, він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер.

Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото – різаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення.

Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту, де його і залишив.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура