За жорстоке вбивство та пограбування подружжя в Соледарі трьох зловмисників засуджено до довічного ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури троє чоловіків отримали довічний вирок за вбивство та пограбування подружжя підприємців у місті Соледар. За вироком суду, їх визнано винними в умисному вбивстві, розбої, крадіжці, незаконному поводженні зі зброєю, а також у викраденні транспортного засобу (п. 1, 5, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 289 КК України). Суд, розглянувши всі докази, призначив кожному з обвинувачених довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Доведено, що у листопаді 2022 року організатор злочину, раніше судимий мешканець Соледара, вирішив пограбувати сімейну пару, яка займалася торгівлею продуктами, алкоголем і цигарками. Для реалізації свого плану він залучив двох знайомих.

26 листопада зловмисники, викравши автомобіль «Славута», приїхали до будинку потерпілих. Після побиття подружжя, погроз пістолетом і вимог передачі грошей та ключів від автомобіля «Chevrolet Niva» вони викрали 70 тисяч гривень готівкою та майно господарів на загальну суму понад 470 тисяч гривень.

Злодії відвели їх у підвал, де підірвали гранату. Однак, коли після вибуху зрозуміли, що люди вижили, один із них добив поранених ножем.

Наступного дня поліція затримала організатора злочину за місцем проживання, а його спільників — на блокпості під час перевірки документів.

Офіс Генпрокурора