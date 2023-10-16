За жорстоке вбивство таксистки двоє жителів Южного проведуть за ґратами 14 років

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Доброславської окружної прокуратури суд визнав двох жителів Южного, яким на момент скоєння злочину було 17 та 18 років, винними в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні та підпалі авто (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 КК України).

Їм призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в грудні 2020 року зловмисники, з метою наживи, заздалегідь приготувавши ножі, підійшли до очікуючої замовлення водійки таксі та попросили відвезти до села Любопіль Одеського району (колишнього Лиманського району).

Приїхавши за адресою, яку вибрали навмання, з метою заволодіння грошима, нелюди нанесли потерпілій численні ножові поранення.

Від отриманих ушкоджень 55-річна жінка померла на місці.

Переконавшись, що водійка таксі не подає ознак життя, вони забрали 1500 грн та на автомобілі потерпілої зникли з місця події.

Надалі, щоб приховати сліди скоєного злочину, засуджені вирішили спалити авто таксистки. Для цього придбали пляшку горілки та виїхали за межі населеного пункту, де облили транспортний засіб спиртним і підпалили.

У судовому засіданні зловмисники свою вину визнали повністю.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури