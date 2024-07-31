За жорстоке вбивство житомирянину загрожує довічне ув’язнення

Встановлено, що 42-річний чоловік спричинив смертельні тілесні ушкодження своєму 25-річному гостю. Днями обвинувальний акт у провадженні скеровано до суду.

Нагадаємо, вбивство сталося під час застілля в оселі підозрюваного. Між чоловіками виникла суперечка, у ході якої господар спричинив товаришеві понад 50 ударів кулаками та викруткою.

Переконавшись у смерті гостя, чоловік намагався приховати тіло, закопавши його на подвір’ї свого будинку, прикидавши землею та сміттям. Пізніше, усвідомивши свій вчинок, він сам повідомив про це правоохоронців.

Експерти встановили, що потерпілий помер від масивної крововтрати внаслідок множинних колотих ушкоджень голови, тулуба і кінцівок, зазнавши нестерпних страждань та болю.

Слідчі Житомирського районного управління інкримінували фігуранту умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Житомирська окружна прокуратура. 30 липня обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинене обвинуваченому загрожує ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції