За злочинний вплив на ув’язнених і збут наркотиків у СІЗО судитимуть т. зв. кримінального «авторитета»

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність заарештованого, який розповсюджував канабіс та метамфетамін серед в’язнів, та вже завершили досудове розслідування. За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Працівники слідчого управління обласного главку поліції разом із оперативниками управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність 59-річного ув’язненого запоріжця. Він вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських і наразі є обвинуваченим у кількох кримінальних провадженнях за вчинення низки тяжких злочинів.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік із 20-річним «стажем» ув’язнення під час чергового перебування у пенітенціарній установі здобув авторитет серед засуджених та активно впроваджував «злодійські» правила і традиції. Також він вів «общак», збирав та розподіляв гроші, продукти харчування та інші речі серед ув’язнених.

Крім того, зловмисник налагодив постачання та розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин на території установи. Так, навесні минулого року правоохоронці задокументували факт придбання правопорушником канабісу та метамфетаміну з метою подальшого збуту. Отримав заборонені речовини він під час зустрічі із адвокатом, якого найняв для захисту своїх інтересів. Тоді працівники поліції затримали правозахисника та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. У липні 2024 року обвинувальний акт відносно адвоката скерували до суду.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили так званому кримінальному авторитету про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За інкримінованими статтями обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області