За злочини проти статевої свободи власної малолітньої доньки до 15 років ув’язнення засуджено жителя Дніпропетровщини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Першотравенської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця за фактами зґвалтування, сексуального насильства, розбещення відносно малолітньої дитини та розповсюдження порнографії (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст.153, ч. 2 ст.156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей строком на 3 роки.

Прокурори довели, що 36-річний засуджений неодноразово вчиняв дії сексуального та розпусного характеру стосовно малолітньої доньки, коли залишався з нею наодинці.

Користуючись малолітнім віком потерпілої, він обговорював відверті теми сексуального характеру та надсилав дитині порнографічні зображення.

На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора