За зловживання та службове підроблення судитимуть головного держінспектора одного з постів Одеської митниці

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці, обвинуваченого у службовому підробленні та незакінченому замаху на зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України).

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці, обвинуваченого у службовому підробленні та незакінченому замаху на зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України).

З’ясовано, що під час митного оформлення вантажу товарів з Китаю на 11 млн грн співробітниця митниці штучно занизила його вартість, вказавши іншу номенклатуру товарів.

Так, наприкінці січня цього року головний держінспектор, виконуючи обов’язки завідувача сектору митного оформлення одного з постів Одеської митниці, з метою надання директору підприємства можливості ввезення на митну територію України товарів з приховуванням від митного контролю без сплати всіх необхідних митних платежів, внесла завідомо недостовірні відомості до акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

Зокрема, замість мобільних телефонів та аудіосистем до автомобілей посадовиця зазначила в митній документації, що у контейнері нібито знаходились тканина, одяг та взуття.

Такі дії обвинуваченої могли призвести до протиправного введення товарів у вільний обіг на території України та ненадходження до бюджету України обов’язкових митних платежів у розмірі майже 1,8 млн гривень.

Слід зазначити, що підприємство – власника товару оштрафовано на 2,6 млн гривень за порушення митних правил, а на вилучений товар накладено арешт та конфісковано в дохід держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури