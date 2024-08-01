За зловживання впливом судитимуть посадовицю Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я

За грошову винагороду вона сприяла отриманню військовозобов’язаними чоловіками відстрочки від мобілізації. Слідчі затримали правопорушницю в її службовому кабінеті одразу після отримання неправомірної вигоди. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Протиправну діяльність громадянки викрили слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції.

Поліцейські встановили, що завідувачка одного з відділень медзакладу організувала схему одержання неправомірної вигоди від громадян, які підлягають мобілізації, за госпіталізацію їх родичів та виготовлення медичних документів, необхідних для отримання групи інвалідності. В подальшому це дозволяло оформити догляд за людиною з інвалідністю, а відтак відтермінувати призов на службу.

Правоохоронці задокументували одну з таких оборудок. Зловмисниця пообіцяла 29-річному чоловікові, що після надання їй 1700 доларів вона візьме його дідуся на лікування та допоможе у найкоротший термін отримати пенсіонеру першу групу інвалідності шляхом впливу на членів медичної комісії, які уповноважені приймати такі рішення.

Втім довести злочинну схему посадовиці завадили поліцейські.

Вони затримали правопорушницю на робочому місці під час отримання 1500 доларів та 8000 гривень неправомірної вигоди й передачі обіцяних документів. Під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті слідчі вилучили кошти та документацію.

«Зібравши достатньо доказів, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси ми висунули фігурантці обвинувачення за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та скерували обвинувальний акт до суду. За нашим клопотанням жінку відсторонили від займаної посади. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці, – пʼять років позбавлення волі», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Владислав Бахчиванжи.

Одеське районне управління поліції № 1