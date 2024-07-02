За зловживання зі збитками майже ₴700 тис. на Буковині судитимуть посадовців міськради

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з департаментів Чернівецької міської ради та його підлеглого співробітника за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підозрювані, зловживаючи службовим становищем, обійшли процедуру електронної системи закупівель та придбали за бюджетні кошти спецавтомобіль для комунальної установи за ціною удвічі вищою за ринкову. Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків майже на 700 тис. грн.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура