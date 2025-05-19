За «злив» ворогу даних про засуджених, які звільнились для проходження служби в ЗСУ судитимуть начальника відділення колонії на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділення однієї з виправних колоній Київщини за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений добровільно погодився на співпрацю зі спецслужбами рф. Чоловік був завербований співробітником фсб рф та через месенджер Telegram передавав йому інформацію про засуджених, які проходять та збираються проходити військову службу в ЗСУ.

Також ворога цікавили особисті дані колишніх засуджених, дати їх звільнення від покарання, назви та номери військових частин, де вони наразі виконують бойові завдання.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу Білоцерківського МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура