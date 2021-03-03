За зміну інформації в автоматизованій системі судитимуть закарпатського митника

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо державного інспектора митного поста «Дяково» за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в комп’ютерах та автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

У ході слідства з’ясовано, що службовець безпідставно вніс зміни до Автоматизованої системи управління ризиками при проведенні митного контролю та оформлення вантажного автомобіля «Volvo». При цьому він проігнорував ризики, які вказували на можливу наявність у транспортному засобі прихованих тютюнових виробів, а необхідну перевірку здійснив лише формально.

Так, інспектор не вжив достатніх заходів для виявлення та припинення незаконного переміщення через кордон прихованих від митного контролю товарів. Як наслідок – вже на території Румунії працівники прикордонної поліції та митних органів виявили у вказаному транспорті майже 250 тисяч пачок сигарет.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали співробітники ТУ ДБР у м. Львові за процесуального керівництва обласних прокурорів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури