За знищення майже 1,5 га рослинності природного заповідного фонду на Буковині судитимуть жительку Вижниччини
Cпеціалізована екологічна прокуратура Чернівецької обласної прокуратури передала до суду обвинувальний акт стосовно буковинки, яка випалюючи суху траву знищила лісовий масив національного природного парку (ч. 2 ст. 245 КК України).
За даними слідства, наприкінці березня цього року, жителька Вижницького району випалювала суху траву на території свого домогосподарства, яке межує з національним природним парком «Вижницький». Через сильний вітер вогонь поширився на територію природного-заповідного фонду. Пожежею знищено майже 1,5 га рослинного покриву та пошкоджено 158 дерев. Державі завдано збитки на понад 700 тис. грн.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Вижницького районного відділу ГУНП у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратураTweet