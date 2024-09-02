За знущання над малолітнім хлопцем поліція Полтавщини повідомила про підозру ще одному фігуранту – 22-річному місцевому мешканцю

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції повідомлено про підозру ще одному фігуранту, причетному до знущання над малолітнім хлопчиком у червні поточного року на пляжі біля річки Ворскла в селищі Котельві. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

Слідчі поліції підозрюють 22-річного жителя селища Котельви Полтавського району у вчиненні сексуального насильства (частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України) та у втягненні неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність (частина 2 статті 304 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Розслідування кримінального провадження триває та перебуває на особистому контролі начальника ГУНП в Полтавській області. Також триває службове розслідування, яке Наказом начальника ГУНП Полтавщини призначено 30 серпня поточного року. Наразі дисциплінарна комісія поліції області ретельно досліджує обставини події. На період службового розслідування чотирьох поліцейських усунуто від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, що поліція Полтавщини повідомила про підозру 15-річному фігуранту, причетному до знущання над малолітнім хлопцем.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)