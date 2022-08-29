За знущання над матір’ю засуджено 39-річного жителя Золотоніського району Черкащини

За публічного обвинувачення Золотоніської окружної прокуратури судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно 39-річного жителя одного з сіл Золотоніського району за фактом вчинення домашнього насильства стосовно своєї матері (ст. 126-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що чоловік систематично знущався над своєю матір’ю, з якою спільно проживав, це виявлялося в словесних образах, нецензурних висловлюваннях на її адресу, приниженні честі й гідності, що призвело до погіршення стану здоров’я потерпілої.

Крім того, обвинувачений упродовж 2020-2022 років неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства стосовно матері, однак належних висновків для себе не зробив.

Під час судового розгляду чоловік свою провину визнав та розкаявся.

Однак суд визнав винним обвинуваченого в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік та проходженням програми для кривдників протягом 3 місяців.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури