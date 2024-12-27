За знущання над підлеглими повідомлено про підозру командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади, який вже втік

За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони командиру одного із взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також дезертирстві (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з лютого по травень 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на Сході України неодноразово застосовував насильство щонайменше стосовно трьох військовослужбовців.

В лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної конструкції.

В ході слідства з’ясувалося, що підозрюваний на Дніпропетровщині побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в Інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання.

Крім того, у травні, перебуваючи на Харківщині, він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього.

Слідство триває, встановлюються всі факти насильства над солдатами у бригаді.

У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук. Прокурором подано до суду та слідчим суддею задоволено клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне доручення на розшук надано оперативному підзрозділу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіальних управлінь ДБР, за оперативного супроводу УСБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора