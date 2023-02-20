За зраду присязі та перехід на бік ворога судитимуть експравоохоронця АР Крим

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього оперуповноваженого в особливо важливих справах сектору УБОЗ УМВС України в м. Севастополі за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році під час окупації півострова обвинувачений зрадив присязі та вступив до лав «Міністерства внутрішніх справ АР Крим», яке пізніше увійшло до складу «Міністерства внутрішніх справ РФ». У незаконно створеному на півострові правоохоронному органі він обіймав посади дільничного, а згодом – слідчого поліції Ленінського районного відділу внутрішніх справ у м. Севастополі МВС РФ.

Таким чином, зрадивши українському народові, він здійснював свою діяльність в інтересах ворога. Працюючи у псевдоправоохоронному органі своїми діями та рішеннями обвинувачений надавав допомогу представникам держави-окупанта у проведенні підривної діяльності проти України.

Вирок суду чоловік очікуватиме у слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура