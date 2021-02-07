За зверненнями зоозахисників поліція відкрила кримінальне провадження стосовно шкуродера

Житель Енергодара став фігурантом кримінального провадження, відкритого за фактами жорстокого поводження з тваринами. Заяви до поліції надійшли від місцевих волонтерів. Відомості за зібраними матеріалами внесено до ЄРДР. Дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального проступку.

Наприкінці січня 2021 року волонтери, які через соціальні мережі прилаштовують бездомних тварин, звернули увагу на жителя Енергодара. Він активно відгукувався на оголошення та забирав тварин додому.

Коли таких випадків назбиралося більше п’яти, зоозахисники вирішили перевірити, в якому стані утримуються тварини. Проте, новий хазяїн відмовився їх показати, заявивши, що вони відсутні з різних причин.

Волонтери прийшли за адресою мешкання чоловіка. Останній поводився агресивно і до квартири нікого не впустив. Пізніше, він повернув одне кошеня, але стан тварини свідчив, що з ним поводилися жорстоко. За словами зоозахисниці, тварина була дуже виснаженою, з вирваними кігтями, пораненнями і порізами. Знадобилась невідкладна допомога ветеринарів.

Активісти написали заяви до відділу поліції №1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області.

В ході розгляду матеріалів було встановлено, що житель Енергодара 1974 року народження, перебуваючи за місцем свого мешкання, жорстоко поводиться з тваринами.

3 лютого дізнавачем відділу поліції Енергодара відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального проступку, визначеного в ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції, фігуранту загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області