Заарештовано 75% акцій «Мелітопольгазу», керівництво якого одним із перших пішло на співпрацю з окупантами

Рішенням Кабінету Міністрів заарештувані 75% акцій ПрАТ “Мелітопольгаз”, керівництво якого одним із перших у місті пішло на співпрацю з окупантами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Україна готується до оперативного відновлення критичної інфраструктури міста Мелітополя та Мелітопольського району з перших днів деокупації. Рішенням Кабміну заарештовані 75% акцій ПрАТ “Мелітопольгаз”, керівництво якого одним із перших у місті пішло на співпрацю з ворогом, передані держпідприємству “Чорноморнафтогаз”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме голова правління “Мелітопольгазу” Олег Квач пішов на повідку окупантів з перших днів захоплення влади. За словами мелітопольців, він був одним із причетних до зняття головного прапора міста, змушував колектив писати заяви на звільнення та переходити працювати на окупаційну владу, обіцяючи “золоті гори”, а також надіслав лист до Запорізької ОВА, поставивши перед фактом українську владу, що перереєстровує підприємство у російському банку.

Іван Федоров зауважив, що управлінське рішення Уряду України стосовно передачі заарештованих акцій дозволяє вже зараз почати формування менеджменту та технічного персоналу “Мелітопольгазу”, який не був причетним до будь-яких форм колаборації. // LB.ua