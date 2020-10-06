Заарештовано іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства
За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 слідчий суддя застосував тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку.
Затримання іноземця відбулося у місті Києві.
Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за обвинуваченням у організації умисного вбивства, вчиненого на замовлення.
Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час відносно затриманого розпочато екстрадиційну перевірку.Tweet