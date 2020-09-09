Заарештовано іноземця, який перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях

За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 суд застосував тимчасовий арешт строком на 40 діб для іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку.

Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Сирійської Арабської Республіки.

Його затримання відбулося 03.09.2020 в місті Києві за участі співробітників Служби безпеки України.

Відповідно до ухвали суду іноземець перебуватиме під вартою до надходження запиту про його видачу.

На теперішній час відносно затриманого розпочато екстрадиційну перевірку.

Прес-служба прокуратури міста Києва