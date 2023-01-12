Заарештовано киянина, який шахрайським шляхом привласнив підвальне приміщення РАЦСу

Чоловік незаконно приватизував комунальне підвальне приміщення та з метою отримання прибутку він планував здавати його у оренду. Тепер за вчинення шахрайства він проведе 5 років за ґратами.

Поліцейські Оболонського управління столичної поліції отримали інформацію про те, що місцевий мешканець привласнив підвальне приміщення РАЦСу. Досудовим розслідуванням було встановлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, 60-річний киянин замовив у невстановленої особи технічний паспорт та довідку про показники об’єкта нерухомого майна на свою 74-річну тещу, яку обманом долучив до злочинної схеми.

Після того як фігурант уклав із родичкою договір купівлі-продажу та привласнив підвальне приміщення вже на своє ім’я, мав намір здійснити ремонт у вказаному приміщенні та здавати його в оренду. За висновками експертів, внаслідок заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном комунальної власності, правопорушник спричинив шкоду територіальній громаді міста Києва на загальну суму понад 3 000 000 гривень.

Слідчими поліції Києва за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах. Також до суду було скеровано обвинувальний акт відносно фігуранта із усіма доказами його злочинної діяльності.

Наразі Оболонський районний суд міста Києва виніс вирок порушнику у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва