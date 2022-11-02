Забезпечувала обладнанням державу-агресора: поліцейські Києва оголосили про підозру доньці колишнього екс-міністра оборони

Киянка, будучи бенефіціарним власником декількох українських підприємств, постачала товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Вона підозрюється у організації фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі столичного главку поліції спільно із Службою безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру жінці, яка постачала товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу до рф. Нею виявилась донька колишнього міністра оборони України, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річна киянка, будучи бенефіціарним власником декількох українських підприємств, здійснювала поставки насосів, залізничних вагонів та комплектуючих до них виробів на територію російської федерації. Крім того встановлено несплату підприємствами громадянки коштів до держбюджету України на суму понад шість мільйонів гривень.

Всього правоохоронці провели 16 обшуків на підприємствах, у ході яких виявили та вилучили: фінансово-господарську документацію та оригінали договорів поставки виготовленої продукції до компаній рф. Загалом судом накладено арешт на 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств.

Наразі 39-річній правопорушниці оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – організація фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва