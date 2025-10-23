Забезпечували рятувальними жилетами та металевими щипцями: на Закарпатті затримали двох переправників ухилянтів через кордон

Співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області спільно з працівниками 27-го прикордонного загону затримали 56-річного жителя міста Виноградів та 45-річного мукачівця, причетних до незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Як з’ясували поліцейські, 56-річний організатор схеми, який є адвокатом, поселив «клієнта» у себе вдома, провів детальний інструктаж та забезпечив його рятувальним жилетом і металевими щипцями. Переправлення мало відбутися в межах Берегівського району.

За розробленою схемою чоловіка мали підвезти до річки Тиса, яку він повинен був подолати вплав, після чого за допомогою щипців пошкодити загороджувальний паркан і перейти на територію Угорщини. За ці послуги військовозобов’язаний сплатив зловмисникам 5 000 доларів.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали обох фігурантів у селі Галабор Берегівського району, за пів кілометра від державного кордону — вони саме транспортували «клієнта» до місця перетину.

Організатора та його спільника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Поліція Закарпатської області