«Забезпечували» всю Україну фальсифікованими цигарками: Нацполіція знешкодила злочинну організацію

Мережа підпільних фабрик знаходилася в Київській та Миколаївській областях. Їх потужності дозволяли сумарно виготовляти до 80 000 пачок цигарок на добу.

Збували підакцизну продукцію на споживчий ринок через сайти та телеграм-канали лише гуртовими партіями.

Тютюнова «справа» приносила його організаторам до 30 млн грн прибутку на місяць, при цьому вони не сплачували жодних податків до бюджету. Частину грошей вкладали в розвиток «бізнесу», решту – витрачали на придбання нерухомості, елітних транспортних засобів та комфортне життя.

Вже 12 фігурантів отримали підозри, двох з них затримали. У тютюнових «бізнесменів» вилучено продукції та промислові лінії для виробництва на суму понад 1 000 000 доларів.

Національна поліція України