Забезпечував російських окупантів інформацією – жителя Буковини викрито на держзраді

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, проросійськи налаштований житель Чернівців свідомо надав згоду представнику головного управління генерального штабу збройних сил рф у проведені підривної діяльності проти України.

Зі своїм куратором чоловік познайомився у забороненій російській соціальній мережі, де спілкувався про військово-політичну ситуацію в Україні. Згодом «активні користувачі» соцмереж почали тісно співпрацювати та продовжили спілкування у Telegram.

З лютого 2023 року чернівчанин переїхав на Харківщину. Там він збирав інформацію для військових рф про об’єкти критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу України, мости, а також відомості щодо дислокації та переміщення військової техніки і підрозділів ЗСУ.

На виконання завдань ворога у травні 2023 року громадянин повернувся у Чернівецьку область, де мав зібрати необхідну для рф інформацію, зокрема, координати об’єктів критичної інфраструктури, мостів, правоохоронних органів та залізниці.

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби зафільмувати стратегічний об’єкт у Чернівцях.

Заходи з викриття здійснювали прокурори обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора