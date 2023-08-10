Забезпечував транслювання російської пропаганди на Куп‘янщині — викрито «специалиста по коммуникациям»
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
За даними дізнання, під час окупації м. Куп‘янськ місцевий мешканець добровільно обійняв посаду «и. о. главного специалиста отдела цифровых коммуникаций
Управления связи и массовых коммуникаций Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
Колаборант організовував роботу провайдерів для того, щоб на Куп’янщині було російське телемовлення та інтернет.
Також він займався збором необхідних документів у постачальників послуг Інтернет з метою подальшого їх переоформлення у відповідності до російського законодавства.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Досудове розслідування проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet